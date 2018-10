St. Georgen Huldigung in Liedern und Texten

St. Georgen (hü). Zu einem Lobpreistag hatte der Verein "Haus des Gebets" am Tag der deutschen Einheit in seine erst kürzlich eröffneten Räumlichkeiten in der Weidenbächlestraße eingeladen. 24 Stunden lang musizierten Bands aus zehn verschiedenen Gemeinden der Region, darunter Triberg, Kandern, Bodensee oder Villingen, für das Publikum, das sich zum Teil aktiv an den gesungenen Lobpreisungen beteiligte. Auch mehrere religiöse Gemeinschaften aus St. Georgen selbst nahmen mit Musikern an der Veranstaltung teil.