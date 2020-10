St. Georgen Hotel schließt vorerst wegen Corona-Fällen

Darüber hinaus ist laut dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis eine weitere Person im Umfeld des "Federwerk" erkrankt. Die Zahl der Infizierten, die mit dem Hotel in Verbindung stehen, steigt damit in St. Georgen auf sechs an. Entschluss aus freien Stücken Geschäftsführer Constantin Papst betont im Zuge der temporären Schließung, dass die Entscheidung aus freien Stücken gefallen sei. "Der größte Teil unserer Belegschaft wurde bereits negativ getestet, bei einem anderen Teil warten wir noch auf die Testergebnisse", sagt er.

Freiwillige Schließung als Vorsichtsmaßnahme

"Die Schließung erfolgt als Vorsichtsmaßnahme und nicht wegen einer behördlichen Anordnung." Das Landratsamt lobt diese Entscheidung. "Die Geschäftsführung des Hotels Federwerk handelt sorgfältig und mit Bedacht, was zu begrüßen ist", so Pressesprecherin Heike Frank. Die Gäste werden nun also gebeten, am heutigen Dienstag, 13. Oktober, abzureisen. "Wir möchten uns bei unseren Gästen für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten entschuldigen, in Anbetracht der jetzigen Situation ist die vorübergehende Schließung unseres Hauses aber die sicherste Maßnahme", erklärt Hoteldirektor Helmut Anzer.

Wie geht es nun weiter? "Das Hotel bleibt solange geschlossen, bis für alle erforderlichen Mitarbeiter negative Testergebnisse vorliegen und keine häusliche Quarantäne mehr besteht", heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Die Hoteldirektion stehe im Austausch mit den Gesundheitsbehörden.