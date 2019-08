St. Georgen Hotel Federwerk sucht neue Betreiber

Es war ein Tag, der Großes prophezeite: der 3. Oktober 2018. Am Tag der offenen Tür standen die St. Georgener entlang der Straße geduldig Schlange. Zahlreiche Menschen warteten auf eine Führung durch das umgebaute Tobias-Baeuerle-Gebäude, das künftig Hotel- und Restaurantgästen zur Verfügung stehen sollte. Die damalige Bilanz der Besucher fiel durchweg positiv aus. Aus dem ehemaligen TB war ein echtes Schmuckstück geworden, so der Tenor.

Was vielversprechend begann – die Zusammenarbeit der Investorfamilie Papst und der Betreiberfamilie Bruning – hat nun ein jähes Ende gefunden. Nachdem die Brunings im Vorfeld erst beratend involviert und dann auch als Betreiber in das Geschäft eingestiegen waren, hat sich das "Federwerk" nun von Susanne, Benedikt und Burkhard Bruning getrennt. Die Begründung: "Unterschiedliche Auffassungen über den Geschäftsbetrieb." Ein "erfahrener Interimsmanager" trat laut Mitteilung des Hotels an deren Stelle.

Was hat die Investoren zu diesem Schritt bewogen? Im Bilanzgespräch, das der Schwarzwälder Bote mit Constantin Papst und der Familie Bruning nach knapp acht Wochen geführt hatte, klangen sowohl Investor als auch Betreiber positiv –­ auch wenn man bereits zwischen den Zeilen lesen konnte, dass es in manchen Bereichen noch haperte. So sprach Papst unter anderem die schwankende Mittagsauslastung an, auch die schwierige Personallage habe man, so die damalige Aussage, nur langsam in den Griff bekommen. Viele Bewerber waren fachfremd, einige warfen auch das Handtuch. Dies führte unter anderem dazu, dass das Restaurant nicht jeden Tag geöffnet war.