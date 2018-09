St. Georgen Heugaus-Spiele mit vielen Preisen locken

St. Georgen. Ein Wochenende voller Programm erwartet die Bergstädter am Samstag, 14. September, und Sonntag, 15. September. Erstmalig steht in St. Georgen ein Heugaus-Fest auf dem Programm – initiiert vom Handels- und Gewerbeverein (HGV). Stände mit Produkten von "anno dazumal" und witzige Heugaus-Spiele mit attraktiven Preisen locken am Samstag, 14. September, in die Innenstadt. Los geht es um 11 Uhr. Die St. Georgener Geschäfte sind an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Elektronikbedarf, Mode, Geschenke, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr haben die Geschäfte zu bieten.