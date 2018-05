St. Georgen Helfer werden mit Sachen geradezu überrannt

Die Motoren dieser Ungarn-Hilfe sind der Ehrenkreisbereitschaftsleiter Jürgen Lippold und dessen Frau Ursula (Uschi). Beide sind Mitglieder im Fischbacher DRK-Ortsverein. Sie werden bei den vielen Hilfstransporten immer auch von Mitgliedern aus anderen Ortsvereinen des Kreisverbandes Villingen unterstützt. Viele Hundert Tonnen Hilfsgüter haben Jürgen Lippold und weitere DRK-Helfer bereits nach Budapest gebracht. Die Lippolds waren schon häufig in Budapest. Sie wissen deshalb aus erster Hand, dass Hilfe dort nach wie vor bitter nötig ist und dass ihre Hilfe bei den Bedürftigen ankommt, egal ob es sich um Sach- oder Geldspenden handelt.

Nun war wieder einmal Annahme für den nächsten Ungarn-Transport. "Die Leute rennen mir in den letzten Jahren das Haus ein", schilderte Uschi Lippold. Leider brachten die meisten Unterstützer die Kleider in Säcken, was das Umpacken etwas mühevoll mache. Idealer wären Bananenkartons mit Deckel. Neben Kleidung erhalte sie in diesem Jahr auch jede Menge Bettwaren – von der Aussteuer bis hin zu Daunendecken oder Kopfkissen. Auch Fahrräder oder Nähmaschinen und andere praktische Dinge werden abgeliefert, so dass der Lagerraum in den ehemaligen Räumen der Firma Staiger langsam aus allen Nähten platzt.

Für viele Menschen in Deutschland ist es nur schwer verständlich, dass in einer Hauptstadt der Europäischen Union eine solch große Not herrschen kann, die solche Hilfslieferungen notwendig macht. Tatsächlich ist es laut Lippold aber so, dass die leichte Besserung nach der Öffnung des Ostens für die Armenschicht in der Bevölkerung sehr schnell verpuffte.