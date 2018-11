St. Georgen Heimische Industrie

St. Georgen. In der Vortragsreihe "Bergstadt Industriewelt" präsentiert das Forum am Bahnhof (FAB) ansässige Firmen. Am Donnerstag, 8. November, ist das Unternehmen EBM-Papst und seine Geschichte Thema. Veranstaltungsbeginn ist um 19 Uhr in der Eventhalle des FAB. Hallenöffnung ist um 18.30 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt das FAB-Team.