St. Georgen Heimatbote erhält neue Redaktion

St. Georgen. Eine bunte Sammlung an Geschichten rund um die Bergstadt und den benachbarten Teilort Königsfelds Buchenberg enthält die 29. Auflage des Heimatboten. Letztmals habe er die redaktionelle Arbeit geleistet, sagt Wolfgang Arno Winkler. Er sei gerne bereit, mit der einen oder anderen Geschichte auszuhelfen, doch die Redaktion will er nach einem guten Dutzend Jahren in andere Hände legen. Der Vorsitzende Martin Rosenfelder hob Winklers Engagement hervor, das den Heimatboten von Jahr zu Jahr ansehnlicher gemacht habe.

Zäher Eingang

Sehr zäh sei der Eingang der Geschichten in diesem Jahr verlaufen, verriet Winkler – mit ein Grund, weshalb er vier eigene Geschichten eingebracht habe: Eine Retrospektive auf das Leben und Wirken von Reinhard Jäckle, ein Blick auf das Handwerk und die Notzeit um das Jahr 1850 in Baden sowie eine Abhandlung über den einstigen Kirchenmusikdirektor Gerhard Zeggert, der das Musikleben in der Bergstadt lange Zeit geprägt hatte. Zudem warf er einen Blick auf die Geschichte der Presse in St. Georgen und Umgebung.