St. Georgen Haushalt 2019 verabschiedet: Sparen ist angesagt

Diese Gefahr sah auch der stellvertretende Fraktionssprecher der Freien Wähler, Gerhard Jäckle. Gerade Musik- und Bildungsangebote, Bäder und Sportstätten machten das Leben in St. Georgen lebenswert. Es sei deshalb wichtig und notwendig, bei Sanierungsmaßnahmen "etwas realistischer zu werden". Fraglich sei für die Freien Wähler etwa, warum auf der Tiefgarage vor dem Rathaus eine Baumgruppe stehen soll. Dies könne zu Statik- und Abdichtungsproblemen im Untergrund führen.

Bei der Kalkulation der Gewerbesteuer, die mit 5,5 Millionen veranschlagt wird, zeigte sich Jäckles Fraktion weniger optimistisch. "Wir halten den Ansatz für zu hoch", so der Fraktionssprecher. Auch bei der Tiefgarage sei mit höheren Baukosten zu rechnen, warnte Jäckle. "Wir wissen nicht, was hinter dem Beton auf uns wartet."

Insgesamt markiere der Haushalt für die Freien Wähler den Übergang von intensiven Planungen zu Umsetzungen eines riesigen Berges von Maßnahmen. Jäckle sprach von einem "Übergang von Träumen in die Realität". Dabei machte er deutlich: "Wir sehen die zwingende Notwendigkeit, alles auf die Folgekosten zu überprüfen und auch mal von Wünschenswertem aus Ideensammlungen zu realistisch Machbarem und Finanzierbarem zu kommen."

Zum Roten Löwen merkte er an: "Erhalten ja, aber wie und um welchen Preis?" Denn: "Auch beim besten Zuschuss bleiben der Eigenanteil und vor allem die Folgekosten als Belastung für die Zukunft."

Manfred Scherer, Fraktionssprecher der CDU, meinte: "Die veranschlagten Kosten für den Roten Löwen mit circa vier Millionen sind der Anfang." Der Schritt sei aber wichtig und notwendig: Mit der Sanierung des Gebäudes werde den Bürgern ein Stück Geschichte erlebbar gemacht.

Zum Thema freiwillige Leistungen wie Investitionen in Hallenbad, Jugendmusikschule, Museen und Bibliothek sagte Scherer, auch da müsse nach Einsparpotenzial gesucht werden.

Vom Verzicht – auf liebgewonnene Bequemlichkeiten, auf gewohnte Abläufe und auf neue Zusatzleistungen der Stadt – sprach in diesem Zusammenhang auch Oliver Freischlader, Fraktionssprecher der SPD. "Wir müssen uns für viele Jahre auf das Wesentliche, nämlich schlicht und ergreifend den Erhalt unserer Stadt, konzentrieren", betonte er.

Dass St. Georgen in den kommenden Jahren Kredite aufnehmen muss, sieht die SPD-Fraktion als unvermeidlich. "Solange wir echte Investitionen mit den Krediten finanzieren und nicht Konsum, solange wir Abschreibungen, Zins und Tilgung erwirtschaften, ist das, insbesondere in den Zeiten von außergewöhnlich niedrigen Zinsen, auch kein Problem", so Freischlader. Sorgen wegen der Finanzierung der Sanierung des Roten Löwen hätten die SPD-Gemeinderäte zwar auch, aber die Fraktion stehe geschlossen hinter dem Projekt, sollten sich die Kostenschätzungen im geplanten Rahmen bewegen, betonte der Fraktionssprecher.

"Die kommenden Jahre werfen ihre Schatten voraus", sagte Jochen Bäsch von der FDP-Fraktion. Er forderte auf, sich über die langfristigen Folgen der geplanten Investitionen Gedanken zu machen. Beim Roten Löwen etwa: "Uns muss bei der Entscheidung bewusst sein, dass wir hier enorme Folgekosten für die nächsten Jahrzehnte verursachen." Ähnliches gelte bei der Sanierung des Rathauses, des Marktplatzes und der Tiefgaragen. Es stelle sich die Frage, ob man "uneingeschränkt auf dem richtigen Weg" sei, so Bäsch. Bei der Rathausgarage könnte man überlegen, diese nicht vollumfänglich zu sanieren, sondern alternativ in Teilen nicht mehr zu nutzen. "Hierzu wünsche ich mir eine konstruktive Diskussion des Gremiums und der Betroffenen", so Bäsch.