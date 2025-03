Landesliga Herren: TV St.Georgen – ASV Ottenhöfen 25:25 (13:11). Im Duell mit dem ASV Ottenhöfen wurden am Ende die Punkte geteilt.

St. Georgen begann nach zuletzt zwei Siegen selbstbewusst und konzentriert. Nach 15 Spielminuten stand es 8:3. Der TVS ließ defensiv nicht viel anbrennen. Marcel Bertol im Tor parierte zudem immer wieder Abschlüsse des ASV. St. Georgen ließ aber bereits in dieser Phase zu viele Abschlüsse liegen.

Lesen Sie auch

Ottenhöfen kämpfte sich, trotz der frühen Roten Karte gegen Benedikt Kern, zurück ins Spiel. Beim Stand von 13:11 wechselten die Teams die Seiten.

Die zweite Hälfte

Im zweiten Durchgang verteidigten die Bergstädter weiter leidenschaftlich, leisteten sich aber immer wieder Zeitstrafen und vergaben gut herausgespielte Chancen. So gelang den Gästen nach knapp 40 Spielminuten der Ausgleich, wenig später sogar die Führung.

Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, wobei zunächst der ASV vorlegen konnte und St. Georgen immer wieder nachzog. Viereinhalb Minuten vor dem Ende traf Tim Eisele wieder zur 24:23-Führung, die der ASV mit dem 24:25 beantwortete. Paul Assfalg glich wieder aus. Nachdem die Bergstädter den letzten Angriff des ASV abgewehrt hatten, blieben bei eigener Auszeit noch zwölf Sekunden für den letzten Angriff. Es blieb aber beim 25:25-Unentschieden.

St. Georgen holte damit aus den letzten drei Spielen fünf Punkte und ist seit drei Spielen ohne Niederlage. Ein Wermutstropfen ist, dass die Murgtal Panthers so nur auf zwei Punkte distanziert wurden. Den direkten Vergleich bei Punktgleichheit mit den Panthers würden die Bergstädter verlieren. In der kommenden Woche geht es dann zum TuS Oppenau.

Tore: Pe. Assfalg, Müller (je 3), Lermer (1), T. Assfalg (8/1), Eisele (6) und Pa. Assfalg (4/1).

Landesliga Frauen: TV St.Georgen – TSV March 26:30 (9:10). Die Damen des TV St.Georgen empfingen den TSV March, der sich am Ende für die Hinspielniederlage revanchierte.

Der TV St. Georgen machte aus einem 2:3 eine 8:5-Führung. Doch dann kam March zurück, lag zur Pause knapp mit 10:9 in Front. Torfrau Annabell Hackenjos war es zu verdanken, dass die Gäste nicht höher führten.

Nach dem Seitenwechsel ging der TSV schnell mit 16:11 in Führung. Maria But und Laura Walter brachten ihre Farben wieder auf 16:18 heran. Danach stotterte der Motor der St. Georgenerinnen aber wieder gehörig. Am Ende jubelte March über einen hart erkämpften 30:26-Sieg.

Positiv: Nadine Beha gab nach überstandenem Kreuzbandriss ihr Comeback.

Tore: But, Hüther (je 3), S. Smajic, Köppel (je 5), A. Smajic (1), Walter (4) und Y. Beha (5/3).