St. Georgen Grundsatzdebatte um Glastür

Ortschaftsrat Michael Krompholz fragte an, ob die Eingangstür in die Mittelanforderungen des kommenden Haushalts aufgenommen werde, was der Ortsvorsteher bestätigte. "Ich würde gerne eine andere Lösung als die bisherige einbringen, also ein neues Eingangselement", so Wentz.

Die anwesenden Ortschaftsratsmitglieder konnten dieser Aussage zustimmen. Ebenso sprach Krompholz auch die immensen Winterschäden auf den Wegen der gesamten Stadt an, besonders natürlich im Ortsteil Brigach. "Die Schäden hier sind bekannt, Tiefbau-Leiter Peter Bißwurm hat die Schäden aufgenommen und lässt sie abarbeiten", machte Wentz klar.

"Lange Gasse" wird auf 200 Metern saniert

Er hätte gerne ein Teilstück der "Langen Gasse" noch einmal in den Haushalt aufgenommen, das bereits im Haushalt 2017 aufgeführt gewesen sei. Vom Anwesen Steidinger bis zum Modellflugplatz, also auf rund 200 Metern Länge, soll die "Lange Gasse" erneuert werden.

Für die Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine in der Küche des Brigachhauses machten sich praktisch alle Ratsmitglieder stark. Wentz erklärte dazu, dass er bereits seit mehreren Monaten immer mal wieder nach einer gebrauchten Maschine suche, doch es müsse eine Industriemaschine sein.

Letztlich setzte Wentz die Ersatzbeschaffung in die Mittelanforderungen an den kommenden Haushalt.