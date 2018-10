St. Georgen Grundgedanke des Formats bleibt erhalten

Wieder war es Regisseur Rainer Jörger gelungen, verschiedene Themen unter einen Hut zu bringen. Den roten Faden bildete der Besuch von "Nichte Frauke aus dem hohen Norden", gespielt von Sabrina Hettich, bei Marie und Otto, die von Barbara und Joachim Kieninger verkörpert wurden und auch bekannt sind durch das Theaterspiel der Brigacher Radler.

Menschen aus St. Georgen porträtiert

Mit ihr besuchten sie, gegen den ausdrücklichen Wunsch des ewigen Bruddlers Otto die verschiedensten Stationen. Unter anderem stellte Jörger den Jugendgemeinderat St. Georgen vor, den ersten im Landkreis.

Darüber hinaus zeigte er auch Menschen bei der Arbeit. Unter anderem wurde Metzgermeister Hans Peter Rieckmann aus St. Georgen vorgestellt, der noch in alter Tradition und mit viel Handarbeit Lebensmittel herstellt und dabei so manche Idee entwickelt wie den "Schwarzwald-Döner". Johanna Zelano zeigte gemeinsam mit Handpuppe Rosalie das Theater im Deutschen Haus und am Ende lockte ein Vier-Gänge-Menü aus dem Ferienland. Dabei servierte Sabine Grässlin im "Kippys" in St. Georgen die Vorspeise.

Musik spielte auch in der Ausgabe 2.0 eine große Rolle. Die Band "Wombats" sorgte für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung, gemeinsam mit Gästen aus der Region wie die "Naturstrolche" vom Schönwälder Kindergarten oder Andy Hör, der mit den "Wombats" deren Song "Flieger" vorstellte. Aus Furtwangen war Florian Klausmann gekommen. Silke Vogt aus St. Georgen sang das Lied "Heimat". Und am Ende bewiesen alle gemeinsam ihre Liebe zur Heimat zur Melodie von "We are the World".

Die Bewirtung an diesem Abend übernahmen die Landfrauen St. Georgen – der beste Partner, den man hätte bekommen können, wie Schmitz betonte.