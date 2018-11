St. Georgen Großes Interesse im "Schwarzen Tor"

Bei der Öffnung am Sonntag waren die Organisatoren bei 849 angekommen. Eigentlich hofften sie, in den verbleibenden Stunden die Tausender-Marke zu knacken, was allerdings nicht ganz gelang. Am Ende waren es aber doch 983 Besucher. Ein schöner Erfolg, wie Urstöger gegenüber dem Schwarzwälder Boten versicherte. Zudem wurde mit Dieter Klepper der 900. Besucher geehrt.