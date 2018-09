St. Georgen Grässlin-Umzug ist abgeschlossen

Die Entwicklung und das Produktmanagement des Unternehmens arbeiteten außerdem an der aktuellen Roadmap zur Erweiterung der Talento Smart Produktfamilie. Im Bereich Vertrieb stehe der Auf- und Ausbau verschiedener Vertriebskanäle in Deutschland, Osteuropa und Großbritannien im Fokus.

Die Prozesse beim Arbeitsgericht seien laut Kowalkowska gut verlaufen: "Wir haben uns überwiegend einigen können und freuen uns sehr, dass es unseren ehemaligen Mitarbeitern weitestgehend gelungen ist, neue Beschäftigungsverhältnisse anzutreten."

Der St. Georgener Gemeinderat hat bereits vor der Sommerpause die Weichen für den Umzug der Firma Wahl aus Unterkirnach nach Peterzell gestellt. Der neue Eigentümer will auf dem ehemaligen Grässlin-Gelände ein Bürogebäude und eine Halle errichten. "Der Bau eines neuen Werkes mit anschließendem Umzug sind aktuell in der Planung", informiert die Geschäftsleitung des Unternehmens. Das Projekt werde voraussichtlich zwei bis drei Jahre bis zur vollständigen Realisierung brauchen. Der Rückbau soll dabei noch vor Jahresende erfolgen. Der Auftrag sei allerdings noch nicht vergeben worden, teilt die Geschäftsführung mit.

Der Technische Ausschuss erteilte in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend einstimmig sein Einvernehmen zum Abbruch der baulichen Anlagen. Die baurechtliche Überprüfung des Rückbaus ist derzeit noch im Gange, für die Baugrundstücke wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Bebauungsplan "Schoren" befindet sich laut Beschlussvorlage im Verfahren kurz vor der Offenlage. Hansjörg Staiger (SPD) lobte in der Sitzung die schnelle Arbeit der Stadt im Hinblick auf die Ansiedlung der Firma Wahl.

St. Georgen (tz). Kündigungen, Neuausrichtung, Umstrukturierung: Das Unternehmen Grässlin befindet sich mitten in einer Umbruchphase. Mit der Schließung des Werks in Peterzell endet auch die lange Geschichte an diesem Standort.

Im Jahr 1956 gründet Dieter Grässlin einen Zeitschalttechnik-Betrieb in St. Georgen. Das erste eigenständig entwickelte und produzierte Produkt ist der Betriebsstundenzähler im Jahr 1957. Darauf folgen Zeitschaltuhren im Jahr 1958.

Zehn Jahre nach der Gründung ist das Unternehmen bereits so erfolgreich, dass es zwölf Betriebs- und Fertigungsstätten hat, verstreut über die ganze Stadt. Um Fertigungsteile zwischen den einzelnen Lokalitäten zu transportieren, wird sogar ein eigener Fahrdienst eingerichtet. Grässlin gilt zu dieser Zeit als Spezialist im Bereich Feinwerktechnik.

Sein erstes elektronisch gesteuertes Produkt – die Steuerung für Elektrospeicherheizungen – entwickelt Grässlin im Jahr 1970. Ein Jahr später werden alle Entwicklungs-, Produktions-, Logistik- und Verwaltungseinheiten in einem Fabrikgebäude in St. Georgen integriert. Doch der Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten wächst, sodass 1976 eine zweite Fertigungsstätte in St. Antoni in der Schweiz in Betrieb genommen wird.

Eigene Motoren werden seit 1983 produziert

Am 11. November 1976 übernimmt Wolfgang Haas nach dem plötzlichen Tod von Dieter Grässlin die Führung. Unter seiner Leitung wagt die Firma 1980 den Schritt in die Quarztechnologie.

Grässlin wächst immer weiter: 1982 werden Niederlassungen in den USA und in Frankreich eröffnet, es folgt die Gründung von Grässlin Far East als Joint Venture mit dem Unternehmen Costa in Taiwan. Ein Jahr später fängt das Traditionsunternehmen an, eigene Motoren zu entwickeln und zu produzieren.

1988 erwirbt Grässlin ein fertiges Fabrikgebäude in Peterzell, dort zieht die komplette Endmontage, die Packerei und der Versand der Produkte ein. Regelmäßig kommen neue Produkte dazu: 1993 zählen Universal- und Tarifschaltuhren, Treppenlichtzeitschalter, Dämmerungsschalter sowie nach wie vor die Betriebsstundenzähler zur Produktpalette.

Im Jahr 1998 zieht sich Wolfgang Haas nach 22 Jahren Geschäftsleitung zurück. Auf ihn folgt Thomas Grässlin, der Sohn des Firmengründers. In diesem Jahr wird der Standort in Peterzell erweitert: Das Gebäude bekommt eine zusätzliche Etage.

2000 wird bei Grässlin beschlossen, Teilbereiche des Unternehmens auszulagern. Die Grässlin Automatisierungssysteme, die Grässlin Präzisionstechnik und die Grässlin Kunststofftechnologie werden verkauft. Die Leitung will sich auf das Kerngeschäft, die Zeitschalt- und Gebäudetechnik, konzentrieren. Die Grässlin Präzisionstechnik übernimmt Wolfgang Haas, der langjährige Geschäftsführer des Mutterunternehmens.

Am 14. Juli 2000 geht das Familienunternehmen in den Besitz des Konzerns General Electric über. Das bringt einige Veränderungen mit sich: Die Zweigniederlassung in der Schweiz wird verkauft, Teile der Produktion werden nach Asien verlagert. In den kommenden Jahren erweitert Grässlin seine Produktpalette weiter: 2003 kommen digitale Schaltuhren dazu, 2004 neue Raumthermostaten. Erneut wechselt die Firma im Jahr 2007 den Besitzer. Der US-Konzern Intermatic Inc. übernimmt das Unternehmen.

2017 kündigt die Firma Grässlin dann überraschend an, zentrale Teile der Produktion nach Mexiko zu verlagern. In Deutschland beschäftigt das Unternehmen zu dieser Zeit 147 Mitarbeiter. 75 Prozent der Stellen in der Produktion an den Standorten St. Georgen und Peterzell müssen abgebaut werden. Rund 60 Mitarbeiter aus dem Bereich Fertigung verlieren ihre Arbeitsplätze, das Werk in Peterzell muss verkauft werden. Den Schritt begründet das Unternehmen mit finanziellen Herausforderungen und einer Neuausrichtung.

Nachdem die Räumungsarbeiten auf dem Gelände und im Werk in Peterzell abgeschlossen sind, läuft der Betrieb nur noch an einem Standort in St. Georgen.