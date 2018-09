St. Georgen Grässlin: Standort in Peterzell ist Geschichte

Es war ein Paukenschlag, als die Firma Grässlin im Mai 2017 angekündigt hat, zentrale Teile der Produktion nach Mexiko zu verlagern. Es folgte eine Entlassungswelle, mehrere Prozesse vor dem Arbeitsgericht und die Entscheidung, sich in St. Georgen künftig nur auf einen Standort zu konzentrieren. Auch wenn es am Gebäude kaum optische Veränderungen gibt – nur Plakate weisen auf den Abverkauf von Maschinen und Inventar hin–, ist der Standort Peterzell für Grässlin endgültig Geschichte.

Die Flächen reichen für aktuelle Bedürfnisse aus

Paulina Kowalkowska, European Director von Grässlin, teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass die letzten Räumungsaktionen auf dem Grundstück und im Werk in Peterzell abgeschlossen seien. Der Betrieb laufe jetzt an einem Standort. "Die Flächen in St. Georgen sind für unsere derzeitigen Bedürfnisse ausreichend. Hier haben in der Vergangenheit mehrere Hundert Mitarbeiter gearbeitet, die Flächen sind also vorhanden", erklärt Kowalkowska.