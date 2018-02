Königsfeld Glühende Haselnussscheiben fliegen zu Tal

Königsfeld-Erdmannsweiler. Die AG 900 Jahre Erdmannsweiler hatte zum 26. Mal auf die Anhöhe Geißenberg zum "Schibefiir" eingeladen. Rund 100 Besucher folgen dem Aufruf.

In Süddeutschland ist die Tradition des Winteraustreibens mit dem "Schibefiir" schon sehr alt, sie entsprang schon im Mittelalter. Seit 1993 wurde der fast vergessene alte Brauch im Ort wieder aufgenommen und in jedem Jahr an der Alten Fasnet ein großes Funkenfeuer abgebrannt. In diesem Jahr gab es auch wieder eine Entführung und Erklärung zum Schibeschlagen. Erstmals erwähnt ist das Scheibenschlagen bereits im Jahr 1090. Durch eine geschlagene brennende Scheibe wurde damals, vor über 1000 Jahren, ein Gebäude des Klosters Lorsch bei Mannheim in Brand gesetzt. Es gilt Hartholzscheiben an Haselnussstecken im großen Feuer glühend zu machen. Diese werden dann über einen Abschussbock zu Tal geschleudert werden. Dazu gab es Sprüche und gute Wünsche, die dem alten Brauch entsprechend beim Schiebeschlagen aufzusagen sind. So klang es "Schiwi, Schiwa zu wem soll sie go". Dann wurde der entsprechende Namen genannt. Wenn sie nicht richtig abgeschlagen wurde galt der Spruch auch nicht. Jörg Polkowski übermittelte den interessierten Besuchern das Prozedere. Mitglieder der Vereinsgemeinschaft sorgten für das leibliche Wohl.