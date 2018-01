St. Georgen Glanz und Gloria erfüllen die Lorenzkirche

Bläserisches Gold und interessante Orgelmusik trugen fünf Bläser und der Organist in die Kirchenhalle, Grund genug für Posaunenchordirigentin Helga Reinbold, sich zu bedanken und ein Abschlussgebet zu sprechen.

"Pomp and Circumstance" kam dem Titel des Abends am nächsten. Elgars "Marsch Nr. 1" mit heimlicher britischer Nationalhymne "Land of Hope and Glory" ließ an "The Last Night of the Proms" erinnern und überraschte mit dem Orgelpart und effektvollem Tuttischluss.

Schon beim Einstieg mit einem Rondo von Jean Joseph Mouret war die Qualität der Bläser zu spüren: der abgerundet-saubere Klang des Horns (Gábor Dalecker), die angenehm brummende Tuba (Roland Krem), der umfangreich schallende Ton der Posaune (Tibor Pálmai) und die kunstvoll-schmetternden Trompeten (Zoltan Nagy, Jürgen Gröblehner).