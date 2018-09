St. Georgen Geschicklichkeit und Konzentration ist gefragt

Alle Stationen durften durchaus auch als lehrreich für die Teilnehmer bezeichnet werden. Der Spaß kam außerdem nicht zu kurz. Waren alle Stationen absolviert, durfte beim Jugendhausleiter Klaus Knöpfle in einem Glas der mengenmäßige Inhalt erraten werden. Die Teilnehmerkarten wurden ausgewertet und am Ende gab es Preise.

Am Montag, 3. September, startet das Kinderferienprogramm in seine letzte Woche. Das Training für den Kinderzirkus Pepperoni beginnt am Montag um 9.30 Uhr. Darüber hinaus treffen sich die für "Spiel und Spaß" im Schützenhaus angemeldeten Kinder um 13 Uhr am Bahnhof. Am Dienstag, 4. September, geht es mit einem Cajon-Workshop um 14 Uhr im Haus der Vereine weiter. Sportlich wird es am Mittwoch, 5. September, beim Minigolf-Turnier im Stadtgarten. Um 14 Uhr geht’s los, gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung. Am Tag darauf, am Donnerstag, 6. September, findet die Tagesfahrt zur Berufsfeuerwehr statt. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Robert-Gerwig-Schule. Zu guter Letzt gibt es am Freitag, 7. September, ab 14 Uhr, das einstudierte Zirkusprogramm zu sehen.

Bei den anmeldepflichtigen Programmpunkten Cajon-Workshop, Kinderzirkus und der Tagesfahrt sind noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist im Jugendhaus sowie unter Telefon 07724/27 77 möglich.