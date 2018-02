St. Georgen Geschichtstruhe sucht neue Bleibe

Für Siegbert Hils ist der Austausch von Erfahrungen untereinander sehr spannend, wenn es um zu reparierende Uhren geht. Auch die Astronomische Uhr von Christoph Jäckle birgt noch manches Geheimnis.

Fotos zur Erinnerung

Bürgermeister Michael Rieger war es äußerst wichtig, den Mitgliedern persönlich über die Sichtweise zum Torwartshäusle zu berichten. Bei der Bürgerversammlung im April will er noch näher darauf eingehen. Dass es abgerissen wird, ist schon vor seiner ersten Amtszeit beschlossene Sache gewesen.

Die Mitglieder wünschen sich, dass Fotos zur Erinnerung gemacht werden und sind gespannt, was für Spuren im Kellergeschoss noch auftauchen.

Die als Kassenprüfer fungierenden Waltraud Falk und Ute Scholz hatten bei der von Rosenfelder kommissarisch geführten Kasse keine Beanstandungen. Im Vereinsregister ist noch der verstorbene Arno Schwarz geführt. Da gemäß Satzung drei eingetragene Vorstände erforderlich sind, rückt Erwin Epting nach. Sichtlich froh war Rosenfelder darüber, dass in Christa Ketterer eine Fachfrau als Kassiererin gewählt worden ist.

Schon Stadtrat Hansjörg Staiger wusste bei seiner Entlastung der Vorstandschaft, dass das Kassenwesen ein breit gefächertes Gebiet umfasst.

Ebenfalls für zwei Jahre ist das bewährte Vorstandsteam bestätigt worden. Als Beisitzer sind beratend tätig: Helga Kitiratschky, Helmut Kuss sowie Luise Lehmann. Ehrenvorsitzende sind Willi Meder sowie Wolfgang Winkler. Das Vorstandsteam war sichtlich angetan von den Ehrungen.

"Wandelnde Chronik"

40 Jahre ist Otto Rapp nun schon Mitglied und kann zu Recht "als wandelndes Geschichtsbuch oder Chronik" bezeichnet werden. 25 Jahre sind Stefan Blum und Berta Kammerer im Verein. Alrun Ebding wünschte sich, dass die in der Geschichtstruhe zu sehende Leihgabe der Maria in neuen Räumlichkeiten besser platziert werden sollte. Einen Jahresausflug wird Wolfgang Vogel vom Buchenberger Verein vorbereiten. Rosenfelder und Till Münnich appellierten am Schluss an die Anwesenden: "Wir haben dieses Jahr viel vor, insbesondere mit dem Umzug. Hier wird jede Hilfe gebraucht."