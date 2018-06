St. Georgen Gelungene Einkaufsnacht

St. Georgen. Die Geschäfte beim Bärenplatz und in der Schramberger Straße boten verschiedentlich attraktive Preisnachlässe. Egal ob Mode, Sehhilfen, Feinkost oder Haushaltswaren, es war für fast jeden Besucher etwas geboten.

Wie Sabine Günter von Haushaltswaren Henninger erklärte, hatten sich die Geschäfte rund um den Bärenplatz bei Aktionen mit Absicht aber zurückgehalten, damit der Besucherstrom eher in Richtung Gerwigstraße und zum dortigen Fest gelenkt werde. Das funktionierte ganz offenbar, die Bänke in der zum Teil abgesperrten Straße füllten sich trotz der nicht ganz sommerlichen Temperaturen zusehends. Die Essensstände, die kulinarischen Köstlichkeiten boten, waren gut frequentiert. Die Bäckerei Hallerbeck lockte zum Beispiel mit Rhabarberkuchen, Erdbeerbowle oder Butterstreusel, dazu gab es Produkte der Initiative "Eine Welt". Eher Herzhaftes gab es mit Wurstsalat und Grillwürsten bei der Metzgerei Rieckmann. Bei Natur- und Feinkost Hoppe gab es als vegetarische Alternativen Grillkäse und verschiedene Salate. "Bei Bani" bot italienische Spezialitäten an. Ein paar der übrigen Geschäfte in der Gerwigstraße hatten ebenfalls geöffnet und luden Kunden zum Stöbern ein. Musikalische Unterhaltung boten die Stadtmusik und Silke Vogt, die mit zum Teil selbst geschriebenen Songs für Stimmung sorgte.