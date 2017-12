St. Georgen G-Dur-Messe in Kirche

Der Gottesdienst, der um 10.30 Uhr in St. Georgen beginnt und von Pfarrer Paul Dieter Auer zelebriert wird, wird mit Rene Clausens "All that hath life and breath" eröffnet. Eine Premiere für den St. Georgener Chor. Ebenfalls zum ersten Mal wird das Spiritual "Amen" für Chor und Solisten aufgeführt. Mit Mendelssohns "Hark, the herald angels sing" findet er seinen Ausklang.