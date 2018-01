St. Georgen Fußball ist jetzt wieder König

Klaus Ganter war schon beim DJK ein Aktivposten, nach der Fusion der beiden Vereine bekleidete er vielerlei Posten und Ämter – unter anderem war er viele Jahre lang Jugendleiter der Kicker. Dies ist auch der Grund, dieses Turnier zu gestalten.

Start war am Donnerstag mit der A-Jugend. Acht Teams, darunter auch zwei des gastgebenden Vereins, kämpften um Sieg und Ehren. Obwohl es teilweise ganz schön zur Sache ging, freute sich der Trainer der A-Jugendlichen, Udo Jung, über schöne Spiele, die zum allergrößten Teil absolut fair verliefen — obwohl sich schon im zweiten Spiel der wohl beste Spieler der unter "SG Mönchweiler" startenden jungen Spieler der Bergstadt verletzte.

Am heutigen Freitag geht es mit den D- und B-Junioren weiter, am Samstag kämpfen am Vormittag die jüngeren E2-Junioren um den Turniersieg, die älteren der E1-Junioren sind ab 12.30 Uhr auf dem Spielfeld, ab 16.20 Uhr folgen dann die C-Junioren. Keine Sieger ausgespielt werden am Sonntag, denn sowohl die Bambini als auch die beiden Altersklassen der F-Junioren werden davon ausgenommen, sie haben lediglich einen Spieletag.