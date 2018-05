An der oberen Schramberger Straße in St. Georgen erfolgt derzeit der Lückenschluss des Fuß- und Radwegs vom Hochwald in die Stadt. Die Maßnahme war aufgeschoben worden, nachdem die Ausschreibung der Arbeiten ein viel zu teures Ergebnis brachte. Im zweiten Anlauf war das Land erfolgreicher. Seit diesem Jahr laufen die Ausbauarbeiten. Dazu gehörte auch die Verlegung des Treppenaufgangs von der Fußgänger-Ampel hoch zum Bildungszentrum. Es kommt nach wie vor zu Behinderungen. Die Straße ist in diesem Teilabschnitt nur einspurig befahrbar. Deshalb regelt eine mobile Ampelanlage den Straßenverkehr. Foto: Vaas