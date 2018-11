St. Georgen Für Auftritte bestens vorbereitet

Gespielt wird eine Sinfonie von Joseph Haydn, das Frühlingslied von Jean Sibelius und das Konzert für Violoncello und Orchester von Édouard Lalo. Als Solist tritt in diesem Solokonzert Frédéric Audibert auf. Außerdem präsentiert das Orchester eine Reihe von mitreißenden Filmmusiken aus "The Conquest of Paradise", "Harry Potter and the prisoner of Askaban", "The Mask of Zorro" und "The last Samurai".

Neuer Dirigent

Seit April dieses Jahres arbeitet das Orchester mit einem neuen Dirigenten, Pascal Pons. Er ist ein sehr erfahrener Musiker, der derzeit an der Hochschule Luzern Dozent für Schlagzeug ist und in Versailles eine Professur innehat. Pons hat umfangreiche Konzerterfahrungen, er konzertierte unter anderem mit berühmten Dirigenten wie Pierre Boulez, Peter Eötvös, Kent Nagano, Heinz Holliger, Hans Zender und Zoltàn Kocsis in Europa, in den USA, Südamerika und Asien.