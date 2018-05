St. Georgen Fünf Mädchen vom Kloster begeistert

Mittels einer Klosterrallye konnten die Jugendlichen nach dem Frühstück die Klostergebäude samt den Wohn- und Arbeitsbereichen der Seh- und Hörbehinderten bis auf den letzten Winkel kennenlernen.

Am Nachmittag war dann das Thema "Heiliger Geist und Firmung" dran. "Was hindert mich an Gott zu glauben?" Das war jetzt die Leitfrage, der sich die Jugendlichen stellten. Alle Hindernisse sollten auf ein Herz aus Karton geschrieben werden und dieses wurde fest mit Draht umwickelt.

Nach dem Abendessen kam dann die Überraschung: Schwester Johanna verkündete den Mädchen, dass es jetzt noch eine Nachtwanderung mit Lagerfeuer gebe.

Unterwegs erfuhren die fünf Teilnehmerinnen nach und nach von sieben unsichtbaren Geschenken, die jede von ihnen zu ihrer Firmung bekommen würde. Gemeint waren hier die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Zu jeder Gabe gab es dann für die Wanderer unterwegs eine Aufgabe, die sie zu erfüllen hatten. Am originellsten war die Seilschaft, welche die Mädchen bei der Gabe der Frömmigkeit zu bilden hatten. "Geht online mit Gott!" verkündete Schwester Johanna: "Verbindet euch mit dem gemeinsamen Seil und lasst euch gegenseitig mit geschlossenen Augen führen."

Mittlerweile hatte man so den Grillplatz erreicht, wo das Lagerfeuer durch die plötzlich eingetretene Windstille leicht zu entfachen war. "Gott offenbart sich in der Bibel schon dem Mose im Feuer und auch an Pfingsten kommt er in Feuerzungen herab", erzählte die Religionslehrerin Christine Rösch-Isak, die als Begleiterin dabei war. Die Mädchen wurden nun eingeladen, ihre mitgebrachten Drahtherzen ins Feuer zu werfen. Gespannt sahen sie zu, wie die Flammen alle ihre "Hindernisse zum Glauben" wegfraßen. Übrig blieben durchsichtige, offene Herzen, durch die man in den roten Abendhimmel und in die leuchtenden Augen der anderen schauen konnte. Die Mädchen freuten sich über das ausdrucksstarke Symbol.

Schließlich bearbeitete jede Teilnehmerin mit Schmirgelpapier ein Holzkreuz in Form eines Taus, das Zeichen des Heiligen Franziskus. Dieses wurde im Sonntagsgottesdienst vom Pfarrer gesegnet. So nahmen die Mädchen auch ein Erinnerungsstück an die erfüllten Tage im Kloster mit.