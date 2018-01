Die Reihe "Kino am Nachmittag" wird mit dem Frühjahrsprogramm fortgesetzt und startet am Mittwoch, 24. Januar, um 14 Uhr in der Unterkirche in St. Georgen mit dem Film "Maleika". Der bekannte Tierfilmer, Unesco-Fotopreisträger und UN-Botschafter Matto Barfuss, der als "Der Gepardenmann" bekannt ist, lebte in Tansania über 25 Wochen lang mit einer wilden Gepardenfamilie zusammen. Der Film zeigt eine Gepardenmutter und ihre sechs Jungen, die sie dazu erzieht, in der Wildnis zu überleben. Noch ist das Leben für die jungen Geparden ein Spiel und sie werden von ihrer Mutter beschützt. Doch jedes Abenteuer könnte das Letzte sein. Man sieht, wie die Rasselbande heranwächst sowie ihre ersten Ausflüge und ihre Ausbildung zu Jägern. Foto: Camino