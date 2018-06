St. Georgen Fröhliches Treffen zur Kaffeerunde

Ein besonderer Programmpunkt war ein Bilderrätsel, das Siegbert Hils vorbereitet hatte. Motive aus Alt-St. Georgen vermittelten Aha-Erlebnisse und boten Anlass, Erinnerungen und kleine Anekdoten zu erzählen. Süße Preise waren die Belohnung für das Kopfzerbrechen.

Ruhestandspfarrer Winfried Frech hielt eine Andacht zu dem bekannten Paul-Gerhardt-Lied "Geh aus mein Herz und suche Freud". Er ermutigte dazu, bewusst die Augen für die Schönheit der Schöpfung zu öffnen und Freude in der Gemeinschaft zu suchen. So sangen die Teilnehmer am Ende des harmonischen Nachmittags mit Überzeugung "Froh zu sein bedarf es wenig" und "Kein schöner Land in dieser Zeit".

Am 14. Juli steht ein Ausflug nach Gnadenweiler am Großen Heuberg auf dem Programm und vom 10. bis 17. September die Freizeit, dieses Mal wieder im Allgäu.