St. Georgen Freunde der Comedy kommen auf ihre Kosten

Vorverkauf für die Show von "Gankino Circus" hat bereits begonnen

Mehrfach durften sich die Veranstalter über ausverkauftes Haus freuen, und selbst für die beiden Aufführungen am Freitag, 28. September, und am Samstag, 29. September, jeweils 20 Uhr, sind bereits einige Karten über den Vorverkaufstresen gewandert. Noch gibt es bei der Vorverkaufsstelle Hoppe in der Gerwig­straße Karten für beide Termine.

Das Theaterteam weist darauf hin, dass der Vorverkauf zur Show der fränkischen Kultband "Gankino Circus" am Samstag, 6. Oktober, bereits begonnen hat, Die Karten sind ebenfalls bei Hoppe erhältlich. Musik- und Kabarettfreunde sollten sich diesen Termin mit der preisgekrönten Band aus Dietenhofen vormerken. Comedy-Begeisterte kommen bei der Vorpremiere von Helene Bockhorst am Freitag, 12. Oktober, auf ihre Kosten.