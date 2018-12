St. Georgen Frauenchor lädt ein

Am Samstag, 8. Dezember, findet ein Advents- und Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Weiler statt. Unterstützt wird der Frauenchor von Klavier, Harfe und Cello. Die Leitung hat Ulrike Brusch.

Am Montag, 17. Dezember, steht darüber hinaus die diesjährige Hauptversammlung an. Diese beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Burgberg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte, Wahlen und die Vorschau auf die Termine des kommenden Jahres.