Königsfeld-Burgberg. Zu einem Konzert lädt der Frauenchor Eintracht Burgberg ein. Am Samstag, 8. Dezember, findet ein Advents- und Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Weiler statt. Unterstützt wird der Frauenchor von Klavier, Harfe und Cello. Die Leitung hat Ulrike Brusch.