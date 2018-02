St. Georgen Frauen bekommen eigenen Umkleideraum

Die mit 32 Feuerwehrmännern und einer Feuerwehrfrau mitgliederstärkste Abteilung innerhalb der Gesamtgemeinde hatte im vergangenen Jahr 15 Einsätze zu verzeichnen. Hier schlugen vor allem elf Fehlalarme zu Buche. In einem Fall wurden die Wehrmänner sogar fünfmal innerhalb kurzer Zeit zu einem vermeintlichen Einsatzort gerufen. Letztendlich wurde der offensichtlich defekte Brandmelder wieder instandgesetzt.

Weitere drei Einsätze fanden im Kernort statt. Lediglich einmal musste die Wehr in Neuhausen einschreiten. Um immer für den Einsatz gewappnet zu sein, wurde 13 Mal geprobt. Abteilungskommandant Paul Heine appellierte hier an seine Feuerwehrkameraden, doch an mindestens sieben Proben im Jahr teilzunehmen. Dies hält er für erforderlich, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Die eifrigsten Probenbesucher waren Patrick und Peter Müllhäuser, Felix Falb, Armin Pfriender und Paul Heine. Sie absolvierten alle 13 Proben.

Unterschiedliche Themen wurden hierbei bearbeitet. Verschiedene Lehrgänge wurden von einzelnen Wehrmännern auch besucht. Paul Heine zeigte auch auf, dass dringend Truppführer gesucht werden. Da aus Altersgründen der eine oder andere ausscheiden wird. Positiv sieht er, dass Felix Falb den Zugführerlehrgang absolvieren wird. Für Frauen wird es in Zukunft einen eigenen Umkleideraum geben. Dies wiederum könnte auch für das weibliche Geschlecht Ansporn sein, sich in die Wehr einzubringen, so Paul Heine.