St. Georgen Frau wird bei Angriff eines Hundes verletzt

St. Georgen (nmk). Zu einem unschönen Zwischenfall ist es am Freitagnachmittag in St. Georgen am Waldrand des Winterbergs gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, hat dort ein Hund zuerst einen anderen Vierbeiner und danach deren Besitzerin angegriffen.