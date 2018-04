St. Georgen Forum am Bahnhof lädt zur Ballnacht

Inmitten der Vorkriegs-Oldtimer verwandeln sich die Hallen des Auto- und Technik Museums in einen Tanzpalast der 30er-Jahre.

Die 15 enthusiastischen Musiker spielen Musik im Stile der Golden Twenties und Swingin’ Thirties und laden die Gäste zum Tanzen ein von Charleston bis Foxtrott und Walzer. Die Hits von Tanz- und Filmmusik der 20er- bis 40er-Jahre, wie "Puttin’ on the Ritz" oder "Stompin’ at the Savoy" werden nach originalen Arrangements wiederbelebt, wobei die Jazz-Solisten der Band mit begeisternden Improvisationen für das richtige Feeling sorgen.

Die Gäste sitzen inmitten der Oldtimer dieser Zeit und werden verwöhnt mit einem Vier-Gänge-Menü, welches serviert wird und gegen Vorbestellung auch vegetarisch sein kann.