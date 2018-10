St. Georgen Förderung der Barrierefreiheit

Für das nicht besetzte Amt des Kassenwarts fand sich kein Kandidat. Schwerpunkte der Beratung durch den Verein lägen bei Nebenkosten und nicht zahlenden oder sich störend verhaltenden Mietern.

Vielen Vermietern sei nicht bekannt, dass sie nicht unbedingt zwei Monate eines Mietrückstands bis zu einer Kündigung abwarten müssten, speziell bei einer Einliegerwohnung im eigenen Haus.

Am Ende gab es zwei Vorträge rund um Immobilien. Damit wolle der Verein seinem Förderauftrag gerecht werden, so Siegfried King, Leiter der Volksbankfiliale in St. Georgen.