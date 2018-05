St. Georgen Feuerwehr meistert ihre Probe

Markus Weißer, Abteilungskommandant von Peterzell-Stockburg, macht sich sogleich ein Bild der Lage. Zwei Atemschutzgeräteträger testen an der Tür, ob diese heiß ist. Dann wäre dahinter mit Feuer zu rechnen. Sie können jedoch mit der Suche nach den vom Rauch Eingeschlossenen beginnen.

Nach und nach werden Jonas, Marian und Niklas auf einer Trage in Sicherheit gebracht. Um ihren Gesundheitszustand zu überprüfen, werden sie dem DRK zur Untersuchung übergeben. Überall um das Gebäude herum werden Schläuche in verschiedenen Größen ausgelegt. Weißer erklärt, dass das Wasser aus der vorbeifließenden Brigach genommen werden kann.

Durch den Brand an der Gebäuderückseite durften die Feuerwehrfahrzeuge nicht in diesem Gefahrenbereich abgestellt werden. Bei einem Vollbrand hätten sie nicht mehr wegfahren können. So mussten die Feuerwehrkameraden die 250 Kilogramm schwere Pumpe die Böschung hinunter an die Brigach transportieren. Mit zehn B-Schläuchen und einer Gesamtlänge von 150 Meter ist Wasser vorhanden, mit dem gelöscht werden kann. Im bereitstehenden MLF (Mittellöschfahrzeug) sind zudem mehr als 800 Liter Wasser für einen Erstangriff im Brandfall vorhanden.