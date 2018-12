St. Georgen Festkonzert startet mit noch mehr Musikern

Besonders freuen dürfen sich die Zuhörer im Anschluss auf die Opernsängerin Verena Seid, die als Solistin die zwei Arien "Mein Herr Marquis" und "Im Feuerstrom der Reben" aus "Die Fledermaus" singt. Die Wiesbadenerin studierte unter anderem Gesangspädagogik in Frankfurt am Main, Konzertgesang in Nürnberg und in Nizza. Seids Repertoire reicht von der Alten Musik bis zur Moderne, und neben ihrer Tätigkeit als Konzertsängerin unterrichtet sie Gesang in Alpirsbach, Loßburg und Baiersbronn. Um den ersten Teil des Konzerts ebenfalls mit Johann Strauß zu beenden, legt das Orchester die Polka "Unter Donner und Blitz" auf.

Paukenwirbel deuten auf einen Sturm hin, und die Spannung entlädt sich in einer Melodie der Blechbläser, die wie ein Blitz hereinfährt. Ganz im Sinne der guten Unterhaltung macht das Hauptorchester danach einen Sprung in die Neuzeit mit einem Medley der bekanntesten Lieder von Robbie Williams. Um nun zur Filmmusik zu gelangen, wird das Publikum mit "Die Glorreichen Sieben" von Elmer Bernstein in ein mexikanisches Dorf entführt, das von Banditen bedroht wird.

"Das Phantom der Oper" beendet die Reihe festlich

Mit dem Musical "Das Phantom der Oper" von Andrew Lloyd Webber wird das Konzert stimmungsvoll beendet. Nicht fehlen darf aber auch das traditionelle Singen von Weihnachtsliedern.

In der Pause können wieder Tombola-Lose erworben werden. Hauptpreis in diesem Jahr sind zwei Musical-Karten im Gesamtwert von 300 Euro. Die Erlöse kommen der Jugendarbeit zugute.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info in der Hauptstraße 9, Buchhandlung Haas (Bahnhofstraße 66) und bei Kraut und Blüten (Bärenplatz 13) für acht Euro und ermäßigt für Schüler, Studenten und Behinderte für vier Euro. Preise an der Abendkasse: neun Euro, ermäßigt fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Beginn um 15.30 Uhr in der Stadthalle St. Georgen.