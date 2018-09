St. Georgen Fertigstellung verzögert sich

St. Georgen. Reges Treiben herrscht seit Februar dieses Jahres auf dem Gelände der EGT in der Bahnhofstraße. Hier, an der Kreuzung Bahnhofstraße/B33, soll ein imposanter Neubau entstehen. In dem millionenschweren Komplex sollen die bereits zuvor dort ansässige Aquavilla GmbH und die EGT-Gebäudetechnik GmbH untergebracht werden.

Im Rahmen der Vorstellung im Juli 2017 sprach Rudolf Kastner, Vorstandsvorsitzender der EGT, von einem energieeffizienten "Leuchtturmprojekt". Der damalige Tenor: Im Winter 2018 soll der Neubau bezugsfertig sein.

Doch Anfang September verrät bereits ein Blick auf die Baustelle: Der Zeitplan der EGT scheint nicht aufzugehen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt Erik Hugel, Geschäftsführer der EGT, dass der Komplex dieses Jahr nicht mehr fertiggestellt werden kann. "Großartige Veränderungen sieht man noch nicht, wir sind immer noch dran, das Untergeschoss auszubetonieren", räumt Hugel ein.