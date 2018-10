St. Georgen Feriengäste geehrt

Als Urlaubsquartier suchten sich die Neumanns den Leihwieserhof aus. Von nun an besuchten die Feriengäste nahezu jedes Jahr die Familie Jäckle. Bei Wanderungen in der Wutachschlucht, am Feldberg, im Simonswäldertal und rund um St. Georgen entdeckten die Gäste den Schwarzwald. Ganz besonders genossen sie immer die Ruhe auf dem Hof.

Heinrich Seebacher, Vorsitzender des Verkehrsvereins, besuchte die Familie Neumann auf dem Leihwieserhof, überbrachte ihnen die Grüße von der Stadt, vom Ferienland und von der Touristinfo und überreichte die Gästenadel in Gold, eine Urkunde und ein kleines Geschenk.