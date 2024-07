St. Georgen feiert: So bunt wird das Jubiläums-Stadtfest

1 Einer der Hauptschauplätze des Stadtfests steht bereit: Auf der Bühne in der Gerwigstraße wird das Fest am Samstag eröffnet. Foto: Helen Moser

Der Countdown läuft – und ebenso die letzten Vorbereitungen: An diesem Wochenende, 6. und 7. Juli, wird die St. Georgener Innenstadt wieder zur Festmeile. Und dieses Jahr gibt es etwas ganz Besonderes zu feiern: Es ist die 50. Auflage der Veranstaltung.









Schon seit Anfang der Woche müssen Verkehrsteilnehmer in der St. Georgener Innenstadt ein Hindernis umfahren: Eine Bühne nimmt in der Gerwigstraße nach und nach Gestalt an. Und auch an anderen Stellen ist schon offensichtlich, dass hier am Wochenende eine Großveranstaltung ansteht: Einmal mehr soll das Stadtfest am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, viele Besucher anlocken.