St. Georgen feiert Heugaus: Spiel, Spaß und ein Original Schwarzwälder Hochzeitszug

Die Bergstadt feiert ein Fest wie anno dazumal: Die St. Georgener Heugaus soll am Samstag, 13., und Sonntag, 14. September zahlreiche Besucher in die Stadtmitte locken. Das ist geboten.

Das letzte Heu ist versorgt – und Bauern, Mägde und Knechte freuen sich auf die traditionelle Heugaus. Die schwere Arbeit ist getan – jetzt darf getanzt und gefeiert werden. Die Ursprünge des traditionellen Fests liegen bereits lange Zeit zurück. Nun aber werden sie in der Bergstadt wiederbelebt – und das nach 2018 und 2022 schon zum dritten Mal: Für Samstag, 13., und Sonntag, 14. September, lädt der St. Georgener Handels- und Gewerbeverein (HGV) zur Heugaus ein.

Zwei Tage lang ist ein buntes Programm geboten: Comedians treten auf mehreren Bühnen auf, Besucher messen sich bei Heugaus-Spielen, buntes Markttreiben sowie das Angebot der örtlichen Einzelhändler locken in die Innenstadt – und als großer Höhepunkt des Fest-Wochenendes zieht am Sonntag sogar ein historischer Hochzeitszug in traditioneller Tracht durch die Bergstadt.

Buntes Markttreiben prägt beide Veranstaltungstage. Angeboten werden beim Regionalmarkt nach Angaben des HGV ausschließlich Produkte aus der Region, Selbstgemachtes oder Waren aus eigener Herstellung angeboten werden. Zudem sorgen St. Georgener Vereine mit einem passenden Speisenangebot für das leibliche Wohl der Besucher und mit einem Rahmenprogramm für Unterhaltung.

Los geht das „Fest wie anno dazumal“ am Samstag, 13. September, um 10 Uhr. Hauptattraktion des Tages sind die Heugaus-Spiele, die offiziell um 11 Uhr eröffnet werden. Die Teilnehmer treten – vorzugsweise stilecht als Magd und Knecht gekleidet – in Zweier-Teams an. Sie müssen sich im Kuhmelken, Eiersuchen, Dosenwerfen, an der Rossbolle-Schleuder und im Geradeklopfen von Nägeln beweisen.

Auf die erfolgreichsten Teams warten Preise. Die Siegerehrung findet am Samstag um 17 Uhr auf der Bühne auf dem Bärenplatz-Kreisverkehr statt. Die Teilnahme ist kostenlos; die HGV-Flyer, die bereits an diversen Stellen in St. Georgen ausliegen, enthalten Anmeldeformulare.

Comedians und Musiker gestalten das Bühnenprogramm

Parallel zu den Heugaus-Spielen unterhalten am Samstag im Laufe des Tages die Blasmusik-Formation Luft und Blech, die Comedians Nikolaus König und Marianne Schätzle sowie die Kindertanzgruppe des Trachtenvereins.

Am darauffolgenden Sonntag, 14. September, unterhalten ab 11 Uhr Luft und Blech, gefolgt von den „Kächeles“ und Heinrich Del Core. Auch die Trachtentanz- und Glockenspielgruppe des Trachtenvereins zeigt ihr Können. Zudem öffnen die St. Georgener Einzelhändler zwischen 13 und 18 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte.

Brautpaar und Trachtenträger ziehen durch die Stadt

Höhepunkt des Sonntags ist der Original Schwarzwälder Hochzeitszug, der um 12.30 Uhr vor der katholischen Kirche startet. In traditioneller Tracht ziehen die Zugteilnehmer zunächst in Richtung des Roten Löwen, anschließend durch das bunte Markttreiben und zum Schwarzen Tor, wo das Brautpaar dann im Privaten standesamtlich heiratet. Der Tradition getreu besteht der Zug aus dem Trachtenträger und der Braut mit ihrem Brautschäppel sowie aus einem Wagen, auf dem die Aussteuer der Braut transportiert wird. Hinzu kommen weitere Trachtenträger – ein Spektakel für alle Zuschauer.

Heugaus ist nicht die einzige Veranstaltung

Kirchengemeinde

Parallel zum zweiten Tag der Heugaus feiert die katholische Kirchengemeinde am Sonntag, 14. September, ihr Fest rund um die Kirche. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Georg, bevor die Stadtmusik St. Georgen ab 11.15 Uhr ein Frühschoppenkonzert gibt. Weiter geht es mit Festbetrieb, Flohmarkt, Kaffee und Kuchen sowie einem Kinderprogramm. Treffpunkt für eine Turmführung ist um 12.45 Uhr auf dem Kirchplatz. Auch der Kindergarten St. Benedikt beteiligt sich am Festprogramm: Seine Darbietung beginnt um 13.30 Uhr im Benediktsaal in der katholischen Unterkirche. Eine Orgelführung in der katholischen Kirche startet von 14 Uhr; ab 15 Uhr unterhält die Peterzeller Guggenmusik Bergstadtfetzer. Als letzter Programmpunkt des Fests werden ab 16 Uhr im Benediktsaal der Unterkirche Raritäten versteigert.

Marktpassage

Während des Heugaus-Wochenendes läuft zudem die Aktionswoche der Händler in der St. Georgener Marktpassage. Diese feiern das 30-jährige Bestehen der Einkaufspassage mit diversen Aktionen von Freitag, 12., bis Samstag, 20. September.