St. Georgen feiert Heugaus: Spiel, Spaß und ein Original Schwarzwälder Hochzeitszug

Die Bergstadt feiert ein Fest wie anno dazumal: Die St. Georgener Heugaus soll am Samstag, 13., und Sonntag, 14. September zahlreiche Besucher in die Stadtmitte locken. Das ist geboten.
Das letzte Heu ist versorgt – und Bauern, Mägde und Knechte freuen sich auf die traditionelle Heugaus. Die schwere Arbeit ist getan – jetzt darf getanzt und gefeiert werden. Die Ursprünge des traditionellen Fests liegen bereits lange Zeit zurück. Nun aber werden sie in der Bergstadt wiederbelebt – und das nach 2018 und 2022 schon zum dritten Mal: Für Samstag, 13., und Sonntag, 14. September, lädt der St. Georgener Handels- und Gewerbeverein (HGV) zur Heugaus ein.