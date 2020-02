St. Georgen Fasnet-Verbrennen wegen Sturm abgesagt

Nachdem am Fasnetsmontag schönstes, beinahe schon frühlingshaftes Wetter herrschte, hatten sich die Verhältnisse am Dienstag umgekehrt. Es regnete immer wieder, und der Wind frischte stürmisch auf. Eigentlich war am Abend das Fasnetverbrennen geplant. Dann hätten sich Narrenschar und Besucher auf dem Marktplatz versammelt, um die alte Fasnet zu verbrennen.