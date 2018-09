St. Georgen Farbe verschmutzt Brigach

St. Georgen-Brigach (hjk). In der jüngsten Ortschaftsratssitzung wies Ortsvorsteher Georg Wentz darauf hin, dass volle Farbeimer ebenso wenig wie Glasscheiben vor die Glascontainer gestellt werden sollten. Vor einer Woche kam es demnach zu einem Feuerwehreinsatz, weil Farbe in die Brigach gelaufen war. Die Feuerwehr staute das Gewässer zur Sicherheit, um eventuell das Gemisch abpumpen zu können. In Absprache mit dem Amt für Wasser- und Bodenschutz wurden laut Polizei an drei Stellen bis zur Klosterweiheraue in St. Georgen Strohballen als Filter in das Gewässer eingesetzt und der weitere Bachlauf kontrolliert. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Polizei wurde auch das Amt für Wasser- und Bodenschutz eingeschaltet. Da es sich laut einem Polizeisprecher um biologisch abbaubare Farbe handelte, konnte eine Gefährdung ausgeschlossen werden.