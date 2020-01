St. Georgen Falsche Polizisten bestehlen Seniorin

Polizei sucht nach Zeugen

Die Seniorin wurde durch die Täter derart eingeschüchtert, dass sie den Anweisungen nachkam. Unter einem Vorwand hob sie am 19. und am 20. Dezember jeweils Bargeld in fünfstelliger Höhe ab. Die Geldübergabe fand am 20. Dezember gegen 15 Uhr durch das geöffnete Badezimmerfenster der Frau statt.