St. Georgen Falsche Microsoft-Mitarbeiter klauen Daten

Als bei den Schmidts mittags das Telefon klingelt, steht Anneliese* gerade in der Küche und kocht das Mittagessen. Sie nimmt den Hörer ab, hört eine Stimme, die etwas auf Englisch sagt – und legt auf. Anneliese hat weder Zeit noch Muse, sich damit auseinanderzusetzen. Als das Telefon erneut klingelt reicht sie daher den Hörer schnell an ihren Mann Wolfgang weiter. Die Minuten vergehen, das Essen steht mittlerweile längst auf dem Tisch. Immer wieder ruft sie nach ihrem Mann. Der sitzt vor dem Computer, winkt ab, den Hörer am Ohr.

"Da habe ich gemerkt, da stimmt doch etwas nicht", erinnert sie sich einige Tage später zurück. Das Ehepaar sitzt in seinem Garten – noch immer fassungslos darüber, was geschehen ist. Anneliese und Wolfgang Schmidt wurden Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft ausgaben. Zwar zog Wolfgang Schmidt in letzter Sekunde die Reißleine, oder besser gesagt den Stecker, doch der Schock sitzt tief.

Was war passiert? Bereits seit Wochen hatte Wolfgang Schmidt Probleme mit seinem Antivirus-Programm. Immer wieder warnte es vor einer durchlässigen Firewall. Als dann der Mann am Telefon genau dieses Problem ansprach, stellte der Bergstädter nichts infrage. "Ich habe das als glaubwürdig eingestuft", erzählt er.