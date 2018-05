St. Georgen Erweiterung wird zugestimmt

Durch die Erweiterung falle die Abstandsfläche des Gebäudes in das städtische Grundstück hinein. Nötig sei deshalb eine Baulast. Diese führe zu einer Wertminderung des Grundstücks. Sollte der Kindergarten einmal aufstocken wollen könne es zu Überschneidungen kommen. Das sei aber eher unwahrscheinlich.

Es gehe hauptsächlich um die Baulast in einem sensiblen Gebiet, so Ortsvorsteher Georg Wentz. Man müsse schauen, dass Brigachhaus und Kindergarten nicht behindert würden. Nach den Erläuterungen habe der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung zugestimmt.

Tröndle erklärte auf Nachfrage von Ernst Laufer, dass die Zufahrtswege in der bisherigen Breite erhalten bleiben. Es gehe nur um die Abstandsfläche und eine marginale Vergrößerung von 60 Zentimetern, vor allem aber um die Erhöhung des Anbaus. Der Technische Ausschuss gab für die Bauvoranfrage sein Einvernehmen.