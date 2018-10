St. Georgen Erster Schneefall fordert Feuerwehr

Umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste sind seit dem einsetzenden Schneefall in der Nacht auf Sonntag vielerorts in der Bergstadt zu finden. In Stockwald beispielsweise ächzen die Bäume und Sträucher unter der Schneelast.

Die Feuerwehr St. Georgen musste am Sonntag und Montag zu zahlreichen, teils parallel laufenden Einsätzen ausrücken. "Zwischen 11.45 Uhr und 14.30 Uhr hatte die Feuerwehr fünf Einsatzstellen abzuarbeiten", so Sprecher Sebastian Kammerer. Umgestürzte Bäume blockierten die Straßen oder stürzten unter anderem auf parkende Autos. "Die Feuerwehr beseitigte die Bäume mit Motorsägen und teilweise mit Unterstützung der Drehleiter", sagt er.

In zwei Fällen müssen die betroffenen Straßen gesperrt werden