St. Georgen Erster Coronavirus-Fall im Altersheim

Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen ergriffen. "Wir haben alle Mitarbeiter, die direkten Kontakt hatten zur positiven Person, aus dem Verkehr gezogen."

Bereits vor mehreren Wochen hat die evangelische Altenhilfe in St. Georgen Maßnahmen zur Prävention ergriffen. "Ich habe das Haus schon zugemacht, bevor das Verbot ausgesprochen wurde", so Schrieder. Die Angestellten tragen entsprechende Schutzkleidung, Hygienemaßnahmen würden in der "höchsten Stufe überall angewendet".

Alles unter Kontrolle

Bislang sei also alles unter Kontrolle. "Das sage ich heute, 10.40 Uhr", meint Schrieder am Dienstagmorgen. "Es kann sein, dass ich morgen 20 Probleme im Haus habe", räumt er ein. Doch von Panikmache halte er wenig. "Ich möchte nicht in das Horn blasen, dass alles schrecklich ist", betont er. "Ich bin überzeugt, wir kriegen das hin."

Im Rahmen dessen ist es Schrieder auch wichtig zu betonen, dass man vonseiten des Landratsamtes gut unterstützt werde. Auch er kämpfe mit Problemen wie fehlender Schutzkleidung. "Wir haben die Schutzkleidung nicht in den Ausmaß da, dass wir die nächsten vier Wochen überstehen." Dennoch stellt er klar: "Wir alle sind überfordert. Aber es bringt nichts, in der nächsten Ebene einen Schuldigen zu suchen."

Solidarität statt Schuldsuche – auch das Rathaus geht diesbezüglich mit gutem Beispiel voran, wie Schrieder erzählt. Als der Corona-Fall bekannt wurde, meldete sich Bürgermeister Michael Rieger im Altersheim. "Er hat uns seine letzten fünf Atemmasken zur Verfügung gestellt, die eigentlich fürs Bürgermeisteramt waren", so Schrieder. "Fünf Masken sind nicht die Rettung, aber es war einfach eine tolle Geste."



Für die Bewohner bringen die neuesten Entwicklungen auch weitere Einschränkungen mit sich. "Wir haben jetzt seit gestern noch mal die Sicherheitsstufe hochgefahren", sagt der Geschäftsführer. Sowohl für das betroffene Lorenzhaus als auch das Elisabethhaus in der Stadtmitte gelte nun, dass die Bewohner wenn möglich nicht mehr ihre Zimmer verlassen sollen.



"Wir finden das selbst ganz schrecklich", fühlt Schrieder mit den Bewohnern. Man versuche, mit einem erhöhten Betreuungsschlüssel der Einsamkeit entgegenzuwirken. Darüber hinaus plane man digitale Hilfen wie ein Gespräch für die Bewohner mit der Familie zu Hause via Skype.



"Es ist für alle eine ganz beschissene Situation, ich sag’s wie’s ist", kommentiert Schrieder frei heraus die Isolation der Senioren. Doch angesichts der unfreiwilligen Zimmerquarantäne und dem ersten Corona-Fall reagieren die älteren Menschen noch relativ entspannt.



Von Panik keine Spur, bestätigt Schrieder. "Die sind alle viel gelassener als wir." Schließlich hätten einige von ihnen bereits weitaus Schlimmeres durchgestanden. "Manche von ihnen haben vier Jahre lang auf ihren Mann gewartet, ob er aus dem Krieg zurückkehrt." Sicher – viele seien traurig und einsam. "Aber Panik bricht bei einem Bewohner über 80 nicht so schnell aus. Da können wir alle noch etwas von unseren älteren Mitmenschen lernen."