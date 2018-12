St. Georgen Erlöse helfen Vereinen

St. Georgen (wm). Die Ortsgruppe der Naturfreunde hat nach dem Verkauf des Wanderheims Küferhäusle die Möglichkeit, soziale Projekte in St. Georgen zu unterstützen. Die Vereinsmitglieder gaben hierzu an der vergangenen Hauptversammlung ihre Zustimmung. Vor kurzem besuchten Vorstandsmitglieder die Jugendabteilung der Feuerwehr St. Georgen und Peterzell sowie die Kinderfeuerwehr und die DRK Jugendabteilung. An beide Organisationen übergab das Vorstandsteam jeweils 3500 Euro. Damit soll die Jugendarbeit gefördert werden.