St. Georgen Erhalt der Landschaft und besonderer Rassen sollte belohnt werden

Der sei nicht in letzter Konsequenz mitbedacht, so Heubuch. Auch gehe es um Menschen die in einer Gegend wohnten oder Firmen, die sich dort ansiedelten.

Ein Besucher fragte nach Absatzmöglichkeiten für nicht der Norm entsprechende Produkte. Das liege nicht nur an der Politik, so Heubuch. Den Wert der Lebensmittel müsse man schon in der Schule lernen. Viel zu hoch sei die Lebensmittelverschwendung von 30 Prozent in der EU. Braun sprach sich für die Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums für die meisten Lebensmittel aus.

Ein Besucher kritisierte, dass Landwirtschaft mehr Energiekalorien verbrauche als sie produziere. Verantwortlich dafür sind laut Heubuch vor allem der Einsatz von Dünger und Pestiziden. Es brauche stärker Fruchtwechsel oder Mulch­saatmethoden. Das Land arbeite intensiv an einer Strategie zur Reduktion von Pestiziden, so Braun. Eine Besucherin mahnte Regionalität an sowie das Einbetten von Biolandwirtschaft in Ausbildung.

Sie verstehe nicht, dass Bioverfahren nicht Teil regulärer Ausbildung seien, so Heubuch. Zur Kritik an übergroßen Ställen erläuterte Heubuch ökonomische Zwänge der Landwirte.

Man müsse zurück zu einer flächengebundenen Tierhaltung, mahnte Braun. Man müsse die Vorzüge des Berufs herausstellen, nicht-monetäre Dinge in den Vordergrund stellen, so Braun zur Frage nach fehlendem Nachwuchs. "Bei uns wird Familie noch gelebt." Wichtig sei es, die Hoftore zu öffnen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Heubuch widersprach der Befürchtung, dass kleinbäuerliche Strukturen verloren hätten.

Es gelte, Druck auf Regierungen und Parlamente auszuüben, oder zu Wählenden auf den Zahn zu fühlen. Nach der Wahl gebe es eine reelle Chance, dass die Reform übernommen werde, das könne aber auch schiefgehen. Heubach sah aber auch ein gewisses Umdenken bei Verbrauchern, was von einem Anwesenden bestätigt wurde.