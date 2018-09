St. Georgen Erfolgreiche Musik-Saison klingt aus

Königsfeld. In Königsfeld ging am vergangenen Wochenende eine erfolgreiche Kurkonzert-Saison mit insgesamt etwa 2500 Besuchern zu Ende. Von Juni bis Mitte September erwartete die Gäste jeden Sonntag um 15.30 Uhr ein buntes Musikprogramm. Das Haus des Gastes war laut Gemeindeverwaltung häufig bis auf den letzten Platz besetzt, und bei schönem Wetter genossen viele Besucher die Musikunterhaltung vom Kurpark aus. Das nächste Kurkonzert findet traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dem Handharmonikaorchester Locherhof statt.