St. Georgen Erfolg hängt von Mitwirkung ab

St. Georgen. Die Stuhlreihen in der Stadthalle zeigten auf, mit wie vielen Gästen man eigentlich gerechnet hatte – die verwaisten Plätze, wie viele tatsächlich der Einladung der Stadt gefolgt waren. Die Verwaltung informierte an diesem Abend über die bevorstehende Innenstadtsanierung. Angesprochen waren all jene, die direkt hiervon betroffen sind.

Die Innenstadt habe dringenden Handlungsbedarf, man müsse Millionen in die Hand nehmen, so Bürgermeister Michael Rieger. Geplant seien jeweils ein Drittel Fremdfinanzierung, Eigenkapital und Zuschüsse. Ein Hauptthema sei die Rathaussanierung, aber auch der "Rote Löwe", den man wohl werde vorziehen müssen. Wichtig seien auch öffentliche Plätze und weitere städtische Gebäude. Es werde zudem darauf ankommen, wie Private mitziehen. In der Bahnhofstraße gebe es hier und da Gebäude, die dem Stadtbild nicht dienlich seien.

Florian Geng von der Steg Stadtentwicklungs GmbH sprach von einem Sanierungszeitraum von mindestens acht Jahren. Im Rahmen des Bundes- und Landesprogramms Soziale Stadt wurden als erste Tranche etwa 800 000 Euro an Zuschüssen gewährt, der Anteil der Stadt liegt bei etwa 530 000 Euro. Dörte Meinerling vom Büro "Planbar hoch 3" ging auf Voruntersuchungen ein, die zur Festlegung des Sanierungsgebiets nötig sind. Bei vielen öffentlichen Gebäuden bestehe Sanierungsdruck, die Freiflächengestaltung sei in die Jahre gekommen.